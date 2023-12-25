***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 14:42
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un 26.12.2023 - 29.12.2023 tarihlerinde yeni pay ihracı yapabilmesine karar verilmiş olup, fon payı ihracındaki birim pay fiyatı 983,994196-TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228703
BIST
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15:437.346
En Düşük
|Değişim
|: -2,81%
|| -212,04
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:4329,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0748
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:4332,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0760
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:431.929,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.929,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MTRKS
|51,10
|33.848.096
|% 7,99
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,66
|55.370.692
|% 7,08
|
|POLHO
|11,91
|74.050.910
|% 5,40
|
|ERSU
|9,91
|17.016.079
|% 4,98
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.077.802
|% -10,00
|
|ERBOS
|178,20
|50.609.507
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|161.209.030
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|170.678.780
|% -10,00
|
|THYAO
|227,60
|2.376.590.729
|% -2,32
|
|TUPRS
|141,70
|2.321.182.193
|% -2,14
|
|KBORU
|49,44
|1.659.497.079
|% 4,79
|
|ISCTR
|22,92
|1.306.155.665
|% -3,62
|
|ASELS
|44,90
|1.165.221.628
|% -1,54
|
|BEGYO
|2,80
|184.415.367
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|112.482.884
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,89
|426.992.570
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,92
|1.306.155.665
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.032.572.748
|% -2,88
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2177
|29,2855
|% 0,26
|
|Euro
|32,1368
|32,1509
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,0088
|37,1944
|% 0,03
|
|Frank
|34,0010
|34,2058
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7705
|7,8095
|% 0,09
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:43
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15:58ULAS
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 376 adet işlem
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15:57YEOTK
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 324 adet işlem
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15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -167, 93 kaybederek (% -2.51 ) 6, 526
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15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, QNBFB, KUYAS, VBTYZ, CEOEM, FORTE, KRSTL, CMBTN, GUBRF, SUMAS