***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon, İnsha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. ‘ye daha önce borç sermaye karması finansman sözleşmesi yoluyla sağladığı 15.000.0000 TL tutarındaki finansmanı tahsil etmiştir.Portföyünde bulunan İnsha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş.‘nin tüm hisselerini 10.000.000 TL karşılığında devretmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230226BIST