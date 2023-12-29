***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 11:39
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un 29.12.2023 -04.01.2024 tarihlerinde yeni pay ihracı yapabilmesine karar verilmiş olup, fon payı ihracındaki birim pay fiyatı 2.140,942442-TL'dir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230472
BIST
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13:067.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 36,73
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0629,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1329
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0632,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:061.961,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.961,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:06
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|TRCAS
|19,30
|41.530.564
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|23.880.216
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,24
|12.199.668
|% -60,00
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|LKMNH
|57,75
|11.685.442
|% -4,70
|
|MTRYO
|6,73
|1.563.998
|% -4,13
|
|ENSRI
|25,92
|21.903.935
|% -3,93
|
|GUBRF
|146,30
|7.188.816.536
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,19
|1.745.992.860
|% 1,21
|
|THYAO
|229,20
|1.599.402.761
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,78
|1.386.228.175
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,32
|1.225.330.328
|% 3,19
|
|SKBNK
|4,19
|1.745.992.860
|% 1,21
|
|ISGYO
|15,31
|1.020.817.007
|% 7,97
|
|EKGYO
|6,93
|448.359.592
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,67
|1.130.961.616
|% 2,29
|
|ISCTR
|23,32
|1.225.330.328
|% 3,19
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5523
|29,5570
|% 0,45
|
|Euro
|32,6664
|32,6880
|% 0,05
|
|Sterlin
|37,4491
|37,6369
|% 0,24
|
|Frank
|35,0518
|35,2630
|% 0,92
|
|Riyal
|7,8561
|7,8955
|% 0,40
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,58
|1.004,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.115,57
|1.122,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,59
|2.064,92
|% 0,66
|