***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 18:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz PG8-TRYAPYS00429-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 31.12.2023 tarihli pay fiyatı 1.038,020120 TL 'dir. 31.12.2023 tarihli finansal tabloları yasal süresi içerisinde Kap'ta yatırımcıların bilgilerine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232667
BIST
'
18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0151
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1678
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.958,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.957,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7476
|29,7543
|% -0,05
|
|Euro
|32,7051
|32,7247
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,6802
|37,8692
|% 0,25
|
|Frank
|34,8915
|35,1017
|% 0,02
|
|Riyal
|7,9117
|7,9514
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|962,49
|963,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,05
|1.049,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,72
|77,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,04
|2.045,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
-
17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem