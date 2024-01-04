***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz PGG-TRYAPYS00247-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 31.12.2023 tarihli pay fiyatı 692,924950 TL 'dir. 31.12.2023 tarihli finansal tabloları yasal süresi içerisinde Kap'ta yatırımcıların bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232699BIST