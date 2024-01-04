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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2024 19:00
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz PEG-TRYAPYS00080-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 31.12.2023 tarihli pay fiyatı 2.781,009636 TL 'dir. 31.12.2023 tarihli finansal tabloları yasal süresi içerisinde Kap'ta yatırımcıların bilgilerine sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232722


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 88,55 90.236.878 % 10,00  
ARENA 33,88 26.371.540 % 10,00  
BEGYO 3,41 248.239.220 % 10,00  
DERHL 8,47 66.867.948 % 10,00  
TEKTU 3,19 46.053.046 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,7476 29,7545 % -0,05  
Euro 32,6623 32,6976 % 0,43  
Sterlin 37,6251 37,8138 % 0,10  
Frank 34,8134 35,0231 % -0,21  
Riyal 7,9100 7,9497 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,00 23,04 % 0,66  
Platin 957,07 959,38 % 0,66  
Paladyum 1.034,80 1.039,49 % 0,66  
Brent Pet. 77,83 77,83 % 0,66  
Altın Ons 2.043,35 2.043,64 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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