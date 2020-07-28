***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 18:00
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
30.06.2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862750
BIST
17:531.156
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.156
17:536,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0877
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:538,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0970
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:53436,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,24
|Açılış
|: 436,28
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|39.598.446
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.872.963
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.063.398
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.689.461
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|98.726.584
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|161.704.975
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|EDIP
|2,55
|13.375.766
|% -9,57
|
|ASELS
|37,28
|2.663.673.183
|% -1,06
|
|GUSGR
|6,03
|2.050.030.684
|% 6,54
|
|KRDMD
|3,04
|1.310.727.192
|% -2,25
|
|EKGYO
|2,24
|1.176.479.176
|% -3,45
|
|GARAN
|7,42
|1.161.914.174
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,24
|1.176.479.176
|% -3,45
|
|KRDMD
|3,04
|1.310.727.192
|% -2,25
|
|GUSGR
|6,03
|2.050.030.684
|% 6,54
|
|IHLAS
|0,91
|294.672.896
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,71
|389.458.124
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9578
|9,0027
|% 1,54
|
|Frank
|7,5416
|7,5871
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8479
|1,8572
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
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