***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906157
BIST
17:451.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -23,50
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.473
17:457,3082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:458,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:45436,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,00
|Açılış
|: 436,43
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DZGYO
|5,06
|48.034.910
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|6.864.201
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|658.249
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|35.038.082
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.094.103
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.575.401
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,36
|221.210.632
|% -9,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,95
|2.237.876.174
|% 5,57
|
|GARAN
|9,34
|2.054.239.265
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,91
|1.463.088.805
|% 5,11
|
|KOZAL
|115,70
|1.410.957.833
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,38
|1.399.349.654
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,38
|1.399.349.654
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,91
|1.463.088.805
|% 5,11
|
|KARSN
|5,22
|1.342.931.660
|% 4,61
|
|TSKB
|1,82
|416.735.231
|% 0,55
|
|GARAN
|9,34
|2.054.239.265
|% -0,53
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3025
|7,3078
|% -0,36
|
|Euro
|8,8747
|8,8818
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0051
|10,0553
|% -0,37
|
|Frank
|8,1967
|8,2461
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9420
|1,9518
|% -0,38
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,44
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,66
|
Seans Raporu
17:43
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17:53XU100
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17:51VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 179, 485 adet işlem
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17:50BEYAZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 536, 072 adet işlem