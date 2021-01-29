***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906159
BIST
17:461.476
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -21,88
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.473
17:467,3076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:468,8797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:46436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,35
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TKNSA
|15,40
|268.349.113
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|48.722.321
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.049.633
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|658.249
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.406.535
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.582.149
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,34
|224.316.461
|% -9,22
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,55
|2.247.992.698
|% 4,99
|
|GARAN
|9,34
|2.065.567.717
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,91
|1.469.050.296
|% 5,11
|
|EKGYO
|2,37
|1.451.844.652
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,80
|1.417.886.875
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,37
|1.451.844.652
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,91
|1.469.050.296
|% 5,11
|
|KARSN
|5,20
|1.347.128.861
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|416.981.266
|% 0,55
|
|GARAN
|9,34
|2.065.567.717
|% -0,53
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3020
|7,3076
|% -0,36
|
|Euro
|8,8737
|8,8797
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0021
|10,0523
|% -0,40
|
|Frank
|8,1954
|8,2448
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% -0,36
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,67
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,67
|
Seans Raporu
17:46
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17:58XU030
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