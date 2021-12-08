***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.12.2021 10:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981875
BIST
10:471.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,25
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:4713,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1293
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:4715,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1720
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:47783,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 9,44
|Açılış
|: 783,81
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:47
|MZHLD
|38,76
|2.118.196
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.447.774
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|445.466
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.860.792
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|8.708.560
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|36.814.713
|% -7,94
|
|SISE
|14,84
|1.238.937.864
|% 1,16
|
|THYAO
|19,88
|945.762.427
|% 3,54
|
|ASELS
|24,10
|930.460.883
|% 4,42
|
|YKBNK
|3,63
|529.418.418
|% 1,68
|
|GARAN
|11,89
|519.864.395
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|529.418.418
|% 1,68
|
|SISE
|14,84
|1.238.937.864
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,23
|90.632.628
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,43
|145.237.943
|% 1,25
|
|TSKB
|1,64
|86.746.837
|% 1,23
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6121
|13,6194
|% 0,96
|
|Euro
|15,3735
|15,3891
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,9735
|18,0637
|% 0,92
|
|Frank
|14,6833
|14,7718
|% 1,07
|
|Riyal
|3,6169
|3,6351
|% 0,90
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|5,43
|
|Altın Gr.
|781
|781
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,56
|