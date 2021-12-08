***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.12.2021 10:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981879
BIST
12:171.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:1713,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1337
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:1715,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2004
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:17783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,01
|Açılış
|: 783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BAGFS
|13,97
|11.129.141
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.292.422
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.633.618
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.699.157
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.418.954
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|87.581.201
|% -7,94
|
|SISE
|14,55
|2.110.521.223
|% -0,82
|
|THYAO
|20,04
|1.823.872.549
|% 4,38
|
|GARAN
|11,90
|1.511.851.633
|% 0,59
|
|ASELS
|23,54
|1.418.410.223
|% 1,99
|
|KRDMD
|9,69
|959.653.870
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,62
|828.327.958
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|259.644.278
|% 1,85
|
|SISE
|14,55
|2.110.521.223
|% -0,82
|
|GARAN
|11,90
|1.511.851.633
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,22
|130.188.381
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6193
|13,6238
|% 0,99
|
|Euro
|15,3965
|15,4175
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,9708
|18,0609
|% 0,90
|
|Frank
|14,6668
|14,7552
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6194
|3,6376
|% 0,97
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|2,92
|
|Altın Gr.
|783
|783
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.179
|5.257
|6,00
|
|Tam
|5.161
|5.292
|8,39
|
|Yarım
|2.495
|2.560
|4,06
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,32
|