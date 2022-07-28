***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 13:51
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
30.06.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048516
BIST
13:462.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,84
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:4617,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0620
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9411
En Düşük
17,8370
13:4618,2472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:461.002,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.002,55
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PRKAB
|29,04
|172.517.713
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.403.396
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|104.558.883
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,90
|16.137.362
|% -6,84
|
|FENER
|51,15
|203.243.117
|% -6,32
|
|MIPAZ
|7,69
|22.563.303
|% -5,41
|
|UFUK
|75,00
|3.598.539
|% -5,06
|
|THYAO
|50,50
|1.814.589.832
|% 1,61
|
|SISE
|21,58
|1.121.043.192
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,25
|732.678.610
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|707.640.985
|% -0,83
|
|EREGL
|27,52
|564.784.783
|% 1,10
|
|EKGYO
|3,25
|732.678.610
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|707.640.985
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|216.313.800
|% 1,85
|
|TSKB
|2,61
|249.718.585
|% -0,38
|
|HLGYO
|2,37
|217.456.875
|% 7,24
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9259
|17,9477
|% 0,38
|
|Euro
|18,2073
|18,2417
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,6940
|21,8028
|% 0,10
|
|Frank
|18,5985
|18,7106
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,30
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|6,83
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,52
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.746
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,20
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,00
|