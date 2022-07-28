***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 14:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
30.06.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048523
BIST
15:392.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,88
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.555
15:3917,9280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0489
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:3918,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:391.006,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,19
|Açılış
|: 1.006,43
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:39
|LUKSK
|66,60
|16.577.954
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|36.472.682
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.368.201
|% -9,98
|
|FENER
|49,90
|301.194.006
|% -8,61
|
|MTRKS
|58,00
|18.817.426
|% -6,68
|
|KZBGY
|81,70
|74.263.575
|% -6,52
|
|YEOTK
|87,70
|135.360.764
|% -5,75
|
|THYAO
|50,20
|2.133.538.511
|% 1,01
|
|SISE
|21,48
|1.358.951.616
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,74
|909.542.835
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,22
|831.952.642
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,65
|783.778.793
|% -2,04
|
|EKGYO
|3,22
|831.952.642
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,74
|909.542.835
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,63
|251.256.513
|% 0,62
|
|TSKB
|2,61
|328.652.391
|% -0,38
|
|ODAS
|3,75
|434.702.475
|% 1,63
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9227
|17,9280
|% 0,27
|
|Euro
|18,2568
|18,2793
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,6989
|21,8077
|% 0,13
|
|Frank
|18,6277
|18,7399
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7580
|4,7819
|% 0,24
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,19
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.771
|38,00
|
|Tam
|6.707
|6.774
|-17,00
|
|Yarım
|3.268
|3.312
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,25
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,65
|
Seans Raporu
15:39
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