PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.750.926
|% 19,92
|SAYAS
|3,13
|10.620.694
|% 14,65
|ATLAS
|1,92
|29.922.908
|% 14,29
|TSPOR
|3,49
|917.058.116
|% 10,09
|TRCAS
|3,66
|109.873.661
|% 8,61
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7656
|7,8046
|% 0,48
|Frank
|6,1346
|6,1715
|% 0,07
|Riyal
|1,6005
|1,6085
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|Altın Gr.
|305
|305
|1,23
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|Tam
|2.008
|2.059
|8,18
|Yarım
|971
|996
|3,96
|Çeyrek
|487
|498
|1,98
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
Seans Raporu
- 17:38ETYAT Yüzde -6.25 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 849 adet işlem
- 17:37XU100 Endeks 117, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 78 altında . İşlem hacmi 13, 152.00 milyon TL de
- 17:37SKTAS Yüzde -6.47 oranında düşüşle 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 852 adet işlem
- 17:35MARKA Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 627, 229 adet işlem
- 17:34OSTIM Yüzde -6.31 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 309, 035 adet işlem