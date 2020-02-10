***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 16:37
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818117
BIST
16:36118.196
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.819,53
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:366,0193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:366,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:36304,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,79
|Açılış
|: 304,53
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,57
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.422.638
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|9.222.643
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,49
|784.479.935
|% 10,09
|
|DESA
|5,64
|44.252.941
|% 9,73
|
|BOSSA
|9,60
|46.799.758
|% 9,09
|
|LINK
|28,26
|3.346.968
|% -15,14
|
|DOKTA
|46,30
|58.554.785
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,48
|8.635.871
|% -12,74
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,04
|1.772.627.772
|% -2,97
|
|TSPOR
|3,49
|784.479.935
|% 10,09
|
|PETKM
|3,96
|519.860.059
|% -3,65
|
|ASELS
|23,98
|494.995.347
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,83
|475.239.245
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,23
|344.416.352
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|784.479.935
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|348.291.573
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|475.239.245
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|348.009.928
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7641
|7,8030
|% 0,46
|
|Frank
|6,1329
|6,1699
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5997
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|3,11
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,29
|
|Yarım
|969
|994
|2,08
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|