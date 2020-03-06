***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824914
BIST
17:14109.355
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -2.460,39
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:146,0975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:146,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:14330,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,13
|Açılış
|: 330,12
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.468.367
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.670.826
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,19
|178.718.173
|% 11,93
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|ARMDA
|21,08
|1.177.754
|% 8,66
|
|DOCO
|465,00
|2.112.217
|% -9,71
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,73
|16.526.200
|% -8,86
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,18
|1.001.157.938
|% -4,53
|
|ASELS
|29,62
|618.856.894
|% -2,18
|
|EREGL
|8,81
|414.925.009
|% 0,69
|
|GARAN
|9,99
|362.523.467
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,43
|296.193.632
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|296.193.632
|% -3,95
|
|ODAS
|2,06
|243.327.182
|% -3,74
|
|KARSN
|1,85
|192.831.879
|% -3,14
|
|THYAO
|11,18
|1.001.157.938
|% -4,53
|
|EKGYO
|1,43
|126.205.311
|% -2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9150
|7,9547
|% 0,17
|
|Frank
|6,5083
|6,5475
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6225
|1,6306
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,82
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|32,66
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|15,80
|
|Çeyrek
|528
|539
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|