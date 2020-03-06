***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824915
BIST
16:39109.588
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.227,34
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:396,1078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:396,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:39328,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,24
|Açılış
|: 328,76
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.454.493
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.592.621
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,25
|161.679.762
|% 13,02
|
|UTPYA
|5,32
|17.992.914
|% 9,69
|
|ARMDA
|20,90
|1.153.063
|% 7,73
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|474,50
|1.737.065
|% -7,86
|
|GARFA
|4,79
|15.914.888
|% -7,71
|
|THYAO
|11,26
|960.286.699
|% -3,84
|
|ASELS
|29,74
|605.479.368
|% -1,78
|
|EREGL
|8,84
|397.047.761
|% 1,03
|
|GARAN
|10,02
|350.649.654
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,44
|284.602.856
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,44
|284.602.856
|% -3,56
|
|ODAS
|2,09
|222.532.242
|% -2,34
|
|KARSN
|1,87
|179.689.913
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|124.713.538
|% -2,04
|
|THYAO
|11,26
|960.286.699
|% -3,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9131
|7,9528
|% 0,15
|
|Frank
|6,5051
|6,5443
|% 1,07
|
|Riyal
|1,6229
|1,6310
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,38
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,74
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|13,42
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|