***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:17
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824916
BIST
16:14109.519
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -2.296,26
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:146,1005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0131
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:146,9142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:14331,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,19
|Açılış
|: 331,09
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,41
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.577.726
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,31
|152.540.190
|% 14,10
|
|UTPYA
|5,42
|17.572.052
|% 11,75
|
|ARMDA
|21,16
|1.146.531
|% 9,07
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,75
|14.024.149
|% -8,48
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|474,30
|1.681.049
|% -7,90
|
|THYAO
|11,24
|926.573.264
|% -4,01
|
|ASELS
|29,68
|582.245.200
|% -1,98
|
|EREGL
|8,82
|375.880.491
|% 0,80
|
|GARAN
|9,99
|338.908.204
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,42
|273.568.881
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|273.568.881
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|212.432.159
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|169.124.795
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|124.492.526
|% -2,04
|
|THYAO
|11,24
|926.573.264
|% -4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9126
|7,9523
|% 0,14
|
|Frank
|6,5041
|6,5433
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6214
|1,6295
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|14,42
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.233
|35,14
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,00
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|-2,37
|