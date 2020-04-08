***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 12:29
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836403
BIST
14:0292.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 376,84
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:026,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:027,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:02358,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,35
|Açılış
|: 358,94
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.587.940
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.628
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.320.663
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,72
|538.087.769
|% 3,57
|
|ASELS
|24,64
|480.518.815
|% 0,98
|
|THYAO
|9,56
|440.125.103
|% 0,31
|
|SASA
|9,21
|414.438.972
|% 3,02
|
|GARAN
|7,81
|314.235.129
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,34
|225.839.273
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|76.183.215
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,44
|224.062.790
|% 2,08
|
|TEKTU
|1,05
|60.415.901
|% 3,96
|
|IHLAS
|0,56
|29.367.548
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3370
|8,3788
|% 0,20
|
|Frank
|6,9496
|6,9914
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-1,69
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,96
|31,96
|0,09
|