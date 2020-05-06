***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2020 20:04
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PVK-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843164
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1211
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7901
En Düşük
7,6497
18:05390,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,56
|Açılış
|: 390,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8644
|8,9089
|% 0,99
|
|Frank
|7,3557
|7,4000
|% 1,47
|
|Riyal
|1,9097
|1,9193
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-18,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.546
|5,80
|
|Tam
|2.565
|2.612
|10,00
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|4,90
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|28,97
|28,97
|-2,00
|