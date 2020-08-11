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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

11.08.2020 11:38
GÜNCEL HABERLER



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867902


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BIST En Aktif Hisseler12:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,86 439.196 % 16,97  
MEGAP 3,86 439.196 % 16,97  
IZTAR 4,84 656.938 % 10,00  
HALKS 3,41 45.854 % 10,00  
BALAT 2,09 52.965 % 10,00  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 7,2390 7,2445 % -1,27  
Euro 8,5352 8,5475 % -0,79  
Sterlin 9,4554 9,5028 % -1,14  
Frank 7,8937 7,9412 % -1,10  
Riyal 1,9251 1,9347 % -1,32  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.995 -33,03  
Altın Gr. 464 464 -14,15  
Cumhuriyet 3.097 3.144 -119,00  
Tam 3.080 3.159 -119,32  
Yarım 1.489 1.528 -57,72  
Çeyrek 747 764 -28,86  
Gümüş.Ons 28,27 28,31 -0,84  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,26  
B. Petrol 45,36 45,36 0,37  
Seans Raporu 12:51
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