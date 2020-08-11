***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:38
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867902
BIST
12:511.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 25,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:517,2445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0932
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:518,5475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0682
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:51463,71
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -14,74
|Açılış
|: 463,71
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:51
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|179.663.501
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|61.712.640
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|5.916.898
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ASELS
|18,40
|941.983.009
|% 2,05
|
|THYAO
|11,40
|884.006.237
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,02
|677.599.244
|% 2,02
|
|GARAN
|6,82
|607.150.500
|% 3,81
|
|SISE
|6,13
|541.534.508
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,02
|677.599.244
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,11
|264.280.373
|% 3,43
|
|AKBNK
|4,90
|479.365.724
|% 2,94
|
|GARAN
|6,82
|607.150.500
|% 3,81
|
|SISE
|6,13
|541.534.508
|% 3,03
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2390
|7,2445
|% -1,27
|
|Euro
|8,5352
|8,5475
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,4554
|9,5028
|% -1,14
|
|Frank
|7,8937
|7,9412
|% -1,10
|
|Riyal
|1,9251
|1,9347
|% -1,32
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,03
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,15
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-119,32
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-57,72
|
|Çeyrek
|747
|764
|-28,86
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|