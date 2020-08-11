***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:38
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867903
BIST
13:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 25,91
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:057,2440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,0937
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:058,5475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0682
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:05464,01
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -14,44
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:05
|MEGAP
|3,80
|353.642
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|353.642
|% 15,15
|
|KUTPO
|31,46
|15.967.578
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|190.401.104
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|64.790.084
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|6.149.696
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,02
|208.485
|% -8,13
|
|ASELS
|18,35
|1.044.049.558
|% 1,77
|
|THYAO
|11,41
|994.164.319
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,03
|720.122.545
|% 2,53
|
|GARAN
|6,84
|639.914.194
|% 4,11
|
|SISE
|6,15
|562.761.134
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,03
|720.122.545
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|266.202.083
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,91
|525.631.413
|% 3,15
|
|GARAN
|6,84
|639.914.194
|% 4,11
|
|SISE
|6,15
|562.761.134
|% 3,36
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2400
|7,2440
|% -1,28
|
|Euro
|8,5399
|8,5475
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,4662
|9,5137
|% -1,02
|
|Frank
|7,9046
|7,9522
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9276
|1,9373
|% -1,19
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-40,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|-125,16
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-60,54
|
|Çeyrek
|745
|763
|-30,27
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,15
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,38
|