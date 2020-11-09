***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 09:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887003
BIST
10:431.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 22,46
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.212
10:438,2970
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -0,2223
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5700
|
8,5274
En Düşük
8,1818
10:439,8645
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -0,2619
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,0521
En Düşük
9,7367
10:43517,75
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -17,08
|Açılış
|: 517,75
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.456.020
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|146.154.831
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,30
|893.167.478
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,41
|223.218.669
|% 3,43
|
|AKBNK
|5,23
|221.495.724
|% 4,18
|
|KRDMD
|3,54
|196.903.127
|% 2,61
|
|ODAS
|3,61
|194.182.697
|% 0,28
|
|GARAN
|7,30
|893.167.478
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,50
|146.154.831
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|223.218.669
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,85
|132.134.669
|% 2,78
|
|TSKB
|2,20
|141.476.452
|% 3,29
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2856
|8,2970
|% -2,61
|
|Euro
|9,8496
|9,8645
|% -2,59
|
|Sterlin
|10,8220
|10,8763
|% -3,13
|
|Frank
|9,1093
|9,1642
|% -3,38
|
|Riyal
|2,1868
|2,1978
|% -3,44
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-17,36
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,24
|