***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 09:27
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887005
BIST
11:201.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 27,64
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:208,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -0,2516
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:209,8298
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -0,2966
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:20522,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -12,58
|Açılış
|: 522,24
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ACSEL
|18,37
|17.740.590
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.730.803
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|170.754.363
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.192.650.305
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,24
|298.269.408
|% 4,38
|
|YKBNK
|2,43
|284.505.837
|% 4,29
|
|ODAS
|3,65
|281.122.319
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,53
|244.705.333
|% 2,32
|
|GARAN
|7,32
|1.192.650.305
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,43
|284.505.837
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|170.754.363
|% -16,67
|
|EKGYO
|1,83
|155.797.335
|% 1,67
|
|ODAS
|3,65
|281.122.319
|% 1,39
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2573
|8,2677
|% -2,95
|
|Euro
|9,8047
|9,8298
|% -2,93
|
|Sterlin
|10,8822
|10,9368
|% -2,59
|
|Frank
|9,1783
|9,2336
|% -2,64
|
|Riyal
|2,2016
|2,2127
|% -2,78
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|8,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-12,51
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|
Seans Raporu
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