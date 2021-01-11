***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 14:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RBV-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899905
BIST
15:531.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:537,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0753
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:539,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0375
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:53441,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,13
|Açılış
|: 441,25
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:51
|FROTO
|148,50
|218.249.045
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.143.433
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.660.550.270
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.307.885.485
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|954.820.219
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|857.955.161
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,29
|790.316.889
|% 5,56
|
|SKBNK
|1,65
|954.820.219
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.307.885.485
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,69
|522.082.206
|% 5,91
|
|PETKM
|5,31
|680.839.662
|% 0,95
|
|TSKB
|1,84
|231.771.478
|% 0,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4486
|% 1,02
|
|Euro
|9,0517
|9,0623
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0057
|10,0559
|% 0,35
|
|Frank
|8,3252
|8,3753
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 0,93
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-11,07
|
|Altın Gr.
|441
|441
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|-36,27
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|-17,54
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|-0,63
|