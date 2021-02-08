***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 13:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RBV-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908150
BIST
15:101.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:107,1175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0611
|Açılış
|: 59,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 59,5600
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:108,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0547
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:106,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,13
|Açılış
|: 6,23
|
|Önceki Kapanış
|: 6,09
|
6,23
En Düşük
6,09
BIST En Aktif Hisseler15:08
|JANTS
|552,30
|52.575.720
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|38.389.207
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.001.193.489
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.001.193.489
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.589.064.817
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.046.559.331
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|910.198.436
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|884.666.310
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.001.193.489
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.046.559.331
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|910.198.436
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,49
|497.849.416
|% 1,63
|
|ALBRK
|2,21
|358.117.440
|% 0,91
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1137
|7,1175
|% 0,87
|
|Euro
|8,5579
|8,5649
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7156
|9,7644
|% 0,52
|
|Frank
|7,8732
|7,9207
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8927
|1,9022
|% 0,92
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,25
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|54,85
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,53
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|