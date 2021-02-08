***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 13:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
RBA-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908152
BIST
15:091.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:097,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:098,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:09416,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,77
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:09
|JANTS
|552,30
|52.670.163
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.123.993
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.003.776.301
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.003.776.301
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,40
|1.596.152.718
|% 3,14
|
|ISFIN
|4,56
|1.082.262.282
|% 9,88
|
|ODAS
|4,26
|911.775.800
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|889.234.612
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.003.776.301
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,56
|1.082.262.282
|% 9,88
|
|EKGYO
|2,49
|536.346.943
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|911.775.800
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,21
|358.222.640
|% 0,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1128
|7,1187
|% 0,88
|
|Euro
|8,5578
|8,5644
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7147
|9,7635
|% 0,51
|
|Frank
|7,8724
|7,9198
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% 0,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|10,13
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|55,82
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|27,00
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,50
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|