***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/03/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.03.2021 tarihinde yapılan bildirimde ihraççı unvanları yer almadığından bildirim güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916658BIST