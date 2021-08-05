***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 12:22
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954932
BIST
15:361.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:368,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:3610,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0812
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:36497,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,25
|Açılış
|: 497,24
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:36
|VBTYZ
|20,90
|4.986.176
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.450.454
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.079.421
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.415.385
|% 9,97
|
|KRONT
|55,15
|25.656.467
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.259.614
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.210.743
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|269.386.579
|% -9,84
|
|SANFM
|20,08
|7.824.347
|% -6,60
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,17
|1.547.320.489
|% 0,77
|
|KOZAL
|110,80
|1.470.200.407
|% 4,53
|
|TUPRS
|97,65
|666.000.143
|% 3,28
|
|KOZAA
|14,34
|523.543.401
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,42
|356.021.442
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|1.547.320.489
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,46
|329.551.736
|% 0,41
|
|AKBNK
|5,42
|356.021.442
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|87.603.546
|% 2,22
|
|METUR
|4,49
|269.386.579
|% -9,84
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5306
|8,5328
|% 0,69
|
|Euro
|10,1111
|10,1215
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8414
|11,9008
|% 0,86
|
|Frank
|9,3762
|9,4327
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2690
|2,2804
|% 0,66
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|0,37
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|22,64
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|10,96
|
|Çeyrek
|794
|812
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|