***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 12:23
n Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954934
BIST
15:351.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:358,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0634
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
15:3510,1256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0853
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
15:35497,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,04
|Açılış
|: 497,02
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VBTYZ
|20,90
|4.986.176
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|111.450.454
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.082.334
|% 9,98
|
|KRONT
|55,15
|25.687.351
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.415.385
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.266.101
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.217.309
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|269.394.571
|% -9,84
|
|SANFM
|20,08
|7.826.897
|% -6,60
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,16
|1.573.724.828
|% 0,66
|
|KOZAL
|111,00
|1.480.552.216
|% 4,72
|
|TUPRS
|97,70
|667.561.301
|% 3,33
|
|KOZAA
|14,36
|524.749.004
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|360.796.115
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|1.573.724.828
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,45
|336.855.137
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|360.796.115
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|87.622.882
|% 2,22
|
|METUR
|4,49
|269.394.571
|% -9,84
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5363
|8,5380
|% 0,75
|
|Euro
|10,1173
|10,1256
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,8416
|11,9010
|% 0,86
|
|Frank
|9,3764
|9,4329
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2691
|2,2805
|% 0,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,04
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|18,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|21,49
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|10,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,05
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,40
|
Seans Raporu
15:35
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15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 76 artarak (% 0.58 ) 1, 524
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15:51XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 10, 822.00 milyon TL de
-
15:51ERBOS
Yüzde 8.79 oranında artışla 152.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 896 adet işlem
-
15:50ERBOS
Yüzde 8.86 oranında artışla 152.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 653 adet işlem
-
15:48KAPLM
Yüzde 5.32 oranında artışla 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 803 adet işlem