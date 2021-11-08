***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 18:00
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975855
BIST
17:471.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 23,67
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:479,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:4711,2491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0299
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:47569,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,29
|Açılış
|: 569,27
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.618.964
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.309.807
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.079.588
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|163.738.925
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|15.061.520
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,99
|34.055.684
|% -6,47
|
|BJKAS
|5,87
|124.848.205
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,92
|180.533.058
|% -5,08
|
|GARAN
|10,77
|2.875.300.253
|% 1,51
|
|THYAO
|17,97
|2.869.622.422
|% 1,81
|
|PETKM
|6,91
|2.190.395.651
|% 3,44
|
|ASELS
|16,96
|917.009.474
|% 1,44
|
|ISCTR
|6,26
|852.392.401
|% -0,16
|
|PETKM
|6,91
|2.190.395.651
|% 3,44
|
|TSKB
|1,61
|489.696.057
|% 2,55
|
|GARAN
|10,77
|2.875.300.253
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,03
|625.759.940
|% 0,66
|
|THYAO
|17,97
|2.869.622.422
|% 1,81
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7103
|9,7163
|% 0,38
|
|Euro
|11,2439
|11,2518
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,1229
|13,1888
|% 0,74
|
|Frank
|10,5710
|10,6347
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5820
|2,5950
|% 0,36
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|3,55
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|0,44
|
Seans Raporu
17:45
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem
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17:57CLEBI
Yüzde 7.67 oranında artışla 202.10 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 917 adet işlem