***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981877
BIST
12:161.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:1613,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1512
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:1615,4206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2035
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:16783,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,09
|Açılış
|: 783,47
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:16
|BAGFS
|13,97
|11.129.141
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.285.988
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.618.222
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.699.157
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.404.963
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|87.516.653
|% -7,94
|
|SISE
|14,58
|2.103.372.810
|% -0,61
|
|THYAO
|20,04
|1.812.836.723
|% 4,38
|
|GARAN
|11,91
|1.492.621.308
|% 0,68
|
|ASELS
|23,62
|1.410.830.991
|% 2,34
|
|KRDMD
|9,69
|952.127.494
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,62
|827.672.438
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|259.454.431
|% 2,47
|
|SISE
|14,58
|2.103.372.810
|% -0,61
|
|GARAN
|11,91
|1.492.621.308
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,22
|129.957.308
|% 0,00
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6395
|13,6413
|% 1,12
|
|Euro
|15,3924
|15,4206
|% 1,34
|
|Sterlin
|17,9766
|18,0667
|% 0,93
|
|Frank
|14,6665
|14,7548
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6189
|3,6371
|% 0,96
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,45
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,36
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.149
|5.280
|-4,08
|
|Yarım
|2.489
|2.554
|-1,97
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|