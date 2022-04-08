***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 18:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018636
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0187
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
18:05921,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,22
|Açılış
|: 921,18
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7532
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0506
|16,0615
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,1745
|19,2706
|% -0,15
|
|Frank
|15,7447
|15,8396
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|9,08
|
|Altın Gr.
|922
|922
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
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17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
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17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
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17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem