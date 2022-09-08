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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.09.2022 15:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061435


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BIST En Aktif Hisseler15:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 11,78 1.214.320.769 % 9,99  
MTRKS 38,14 73.400.176 % 9,98  
YONGA 26,90 340.756 % 9,98  
DESA 25,44 18.265.133 % 9,94  
HALKB 12,51 2.735.217.044 % 9,93  
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15:12 Alış Satış %  
Dolar 18,2347 18,2440 % 0,16  
Euro 18,2807 18,2862 % 0,26  
Sterlin 21,0077 21,1131 % 0,20  
Frank 18,6810 18,7935 % 0,50  
Riyal 4,8389 4,8632 % 0,07  
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15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 2,10  
Altın Gr. 1.011 1.011 3,85  
Cumhuriyet 6.766 6.868 32,00  
Tam 6.801 6.861 -34,00  
Yarım 3.314 3.352 -16,00  
Çeyrek 1.662 1.678 -9,00  
Gümüş.Ons 18,55 18,57 0,10  
Gümüş Gr. 10,94 10,95 0,13  
B. Petrol 88,83 88,83 0,83  
Seans Raporu 15:12
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