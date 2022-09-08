***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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KAC-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061437
BIST
15:143.494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 91,09
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:1418,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2511
En Düşük
18,2142
15:1418,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:141.011,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.011,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:14
|VAKBN
|11,78
|1.215.216.273
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|9.218.561
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.400.176
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.431.092
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.613.800
|% -4,17
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,75
|8.709.485.041
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,38
|8.299.632.300
|% 6,89
|
|THYAO
|75,40
|4.600.971.790
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,21
|4.215.927.903
|% 8,94
|
|EKGYO
|5,00
|3.517.929.674
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,38
|8.299.632.300
|% 6,89
|
|EKGYO
|5,00
|3.517.929.674
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,75
|8.709.485.041
|% 0,38
|
|ISCTR
|11,21
|4.215.927.903
|% 8,94
|
|HALKB
|12,51
|2.736.340.579
|% 9,93
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2290
|18,2511
|% 0,20
|
|Euro
|18,2785
|18,2852
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,0029
|21,1082
|% 0,18
|
|Frank
|18,6806
|18,7931
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,07
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,95
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.808
|6.866
|-29,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,14
|
|B. Petrol
|88,26
|88,26
|0,26
|
Seans Raporu
15:14
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-
15:28HKTM
Yüzde 7.53 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 826, 657 adet işlem
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15:27IHAAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 66.20 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 894 adet işlem
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15:25PGSUS
Yüzde 6.42 oranında artışla 248.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 933 adet işlem
-
15:24AKGRT
Yüzde 7.75 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 925, 220 adet işlem
-
15:23YKBNK
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 605, 922 adet işlem