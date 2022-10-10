***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 15:20
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RBV-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069895
BIST
15:493.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,38
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4918,5799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0361
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4918,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:491.001,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,64
|Açılış
|: 1.001,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:49
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|146.644.738
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.933.009
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.176.589
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.618.234
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.634.343
|% -6,20
|
|PRDGS
|4,38
|85.738.428
|% -5,40
|
|THYAO
|86,15
|4.605.627.003
|% 2,32
|
|ASELS
|32,74
|2.251.174.594
|% 4,00
|
|EKGYO
|4,36
|1.982.030.951
|% 1,40
|
|SASA
|85,60
|1.923.283.497
|% -1,67
|
|SISE
|30,32
|1.784.157.779
|% 1,88
|
|EKGYO
|4,36
|1.982.030.951
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,71
|267.247.505
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|974.190.702
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,33
|615.239.021
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,70
|383.709.179
|% 6,02
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5799
|% -0,19
|
|Euro
|18,0617
|18,0767
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4819
|20,5846
|% -0,47
|
|Frank
|18,5324
|18,6441
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% -0,22
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,71
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|-144,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:49
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16:04XU100
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