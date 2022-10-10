***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 15:21
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
RBH-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069898
BIST
15:203.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 21,20
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:2018,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:2018,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0413
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:201.001,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,35
|Açılış
|: 1.001,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:20
|CRFSA
|44,32
|84.952.913
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|340.950.211
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.503.739
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.660.338
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.460.005
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|131.802.046
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,80
|4.419.430.925
|% 1,90
|
|EKGYO
|4,33
|1.909.976.812
|% 0,70
|
|SASA
|85,85
|1.835.429.321
|% -1,38
|
|SISE
|30,28
|1.709.865.351
|% 1,75
|
|ASELS
|32,10
|1.587.521.873
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,33
|1.909.976.812
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,70
|232.345.413
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,11
|913.841.731
|% -0,37
|
|DOHOL
|5,33
|594.529.760
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,28
|799.764.126
|% -0,84
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5611
|18,5853
|% -0,16
|
|Euro
|18,0435
|18,0604
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,4818
|20,5845
|% -0,47
|
|Frank
|18,5355
|18,6472
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9262
|4,9509
|% -0,23
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-17,96
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,82
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-82,00
|
|Tam
|6.736
|6.786
|-145,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:34XU100
Endeks 3, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 39, 433.00 milyon TL de
-
15:34SEKFK
Yüzde 9.60 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 581 adet işlem
-
15:33HURGZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 215, 161 adet işlem
-
15:32SNPAM
Yüzde 4.36 oranında artışla 14.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 339 adet işlem
-
15:31KMPUR
Yüzde 8.02 oranında artışla 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 893, 895 adet işlem