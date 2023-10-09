***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 20:46
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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RTI-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203413
BIST
'
18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1437
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1319
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.659,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 33,64
|Açılış
|: 1.659,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6850
|27,6926
|% 0,42
|
|Euro
|29,2948
|29,3483
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,8063
|33,9759
|% 0,47
|
|Frank
|30,4551
|30,6385
|% 0,88
|
|Riyal
|7,3619
|7,3989
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|29,58
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|33,93
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.223
|11.338
|331,00
|
|Yarım
|5.628
|5.686
|166,00
|
|Çeyrek
|2.805
|2.843
|83,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,51
|0,34
|
|B. Petrol
|88,11
|88,11
|3,53
|
Seans Raporu
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