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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.12.2023 20:18
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  7.989  
Önceki Kapanış :  7.979  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LIDER 62,15 186.320.821 % 10,04  
YAPRK 245,30 139.923.732 % 10,00  
TURGG 605,00 50.807.495 % 10,00  
BRMEN 4,51 1.305.793 % 10,00  
IHYAY 3,19 35.770.032 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9507 28,9800 % 0,21  
Euro 31,1722 31,2147 % -0,16  
Sterlin 36,2466 36,4283 % -0,14  
Frank 32,7565 32,9538 % -0,44  
Riyal 7,6987 7,7373 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,01 23,04 % 0,66  
Platin 920,58 922,61 % 0,66  
Paladyum 947,97 952,33 % 0,66  
Brent Pet. 75,81 75,81 % 0,66  
Altın Ons 2.000,27 2.000,63 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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