***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 20:05
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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MJE-AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237364
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0599
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0111
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.951,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.951,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9116
|29,9304
|% 0,20
|
|Euro
|32,6934
|32,7531
|% -0,03
|
|Sterlin
|37,8838
|38,0738
|% -0,26
|
|Frank
|34,9607
|35,1713
|% -0,40
|
|Riyal
|7,9551
|7,9950
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|934,42
|937,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,84
|984,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,01
|2.029,28
|% 0,66
|