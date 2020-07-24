***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2020 15:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 80.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 29000000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861639
BIST
15:52118.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -174,45
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:526,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:527,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9593
En Düşük
7,9191
15:52417,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,22
|Açılış
|: 417,43
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.785.698
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.431.824
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.647.835
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.125.933
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.467.951
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.483.630.661
|% 3,49
|
|ASELS
|35,24
|1.387.638.972
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,33
|801.853.950
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,34
|510.802.313
|% 2,36
|
|ALKIM
|14,79
|495.492.271
|% 4,75
|
|EKGYO
|2,33
|801.853.950
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.483.630.661
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,34
|510.802.313
|% 2,36
|
|TSKB
|1,26
|132.600.533
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,35
|211.980.967
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7107
|8,7544
|% 0,24
|
|Frank
|7,3812
|7,4256
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,21
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.743
|19,00
|
|Tam
|2.802
|2.816
|21,50
|
|Yarım
|1.360
|1.377
|9,50
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,18
|
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