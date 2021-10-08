***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviHasan SEVENCAN Mali ve İdari İşler MüdürüMeriç ILGAZ Mali ve İdari İşler KoordinatörüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMuhammed Emin ÖZER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200536-300080Umut ÇALIM Portföy Yönetim Müdürü Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208229-304230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969330BIST