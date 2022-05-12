***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2022 13:19
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mustafa Büyükabacı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erdem Özel Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevell Heyeti Başkan Yardımcısı
TURGUT SİMİTCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Başyardımcısı Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi
MUHAMMED EMİN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi
RIZA TONYUKUK TOSUNLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komiteleri Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Projeleri Müdürü Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komiteleri
MALEK KHODR TEMSAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2022 İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029720
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|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
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|IMASM
|29,16
|8.595.231
|% 9,95
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|MNDRS
|3,22
|20.020.131
|% 9,90
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|ESCOM
|11,84
|62.121.066
|% 9,33
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|ULUUN
|11,11
|270.528.355
|% 7,03
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|LIDFA
|6,21
|616.343
|% -10,00
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|PKENT
|185,90
|61.765.838
|% -9,98
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|SELVA
|12,82
|820.352
|% -9,97
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|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
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|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
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|THYAO
|41,20
|2.717.879.256
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|SISE
|19,47
|2.039.442.600
|% -2,45
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|KRDMD
|15,86
|1.522.075.089
|% -4,86
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|ASELS
|22,84
|1.195.105.545
|% -4,27
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|EREGL
|32,78
|1.169.398.604
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,68
|663.920.909
|% -2,55
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|YKBNK
|4,58
|773.563.977
|% -2,55
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|DOHOL
|3,56
|385.434.467
|% -2,47
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|SISE
|19,47
|2.039.442.600
|% -2,45
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|ODAS
|2,34
|226.993.664
|% -4,49
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|13:49
|Alış
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|Dolar
|15,3910
|15,3997
|% 0,64
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|Euro
|16,1386
|16,1781
|% 0,27
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|Sterlin
|18,7416
|18,8356
|% 0,29
|
|Frank
|15,3957
|15,4885
|% 0,40
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|Riyal
|4,0915
|4,1121
|% 0,59
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|13:49
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,89
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|Altın Gr.
|916
|916
|4,79
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|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
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|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
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|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
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|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
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|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,12
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|B. Petrol
|106
|106
|-1,86
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