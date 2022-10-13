***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2022 12:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan Sevencan Mali İşler Müdürü 15.06.2015 2166660050 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr SPL Düzey 3 917965
Meriç ILGAZ Mali İşler Koordinatörü 01.09.2019 2166660050 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr SPL Düzey 3 201980
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071587
BIST
13:133.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 40,21
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:1318,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
13:1318,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:131.001,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.001,59
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:11
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.353.602
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|112.092.015
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|275.598.360
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.815.828
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,66
|6.437.378
|% -7,31
|
|MMCAS
|4,31
|37.957
|% -5,48
|
|KRONT
|60,15
|21.085.925
|% -4,37
|
|USAK
|3,38
|59.554.423
|% -4,25
|
|THYAO
|87,50
|3.659.231.556
|% 2,82
|
|SASA
|82,80
|1.196.132.842
|% 1,10
|
|AKBNK
|12,97
|956.824.068
|% 0,31
|
|ASELS
|31,48
|862.086.623
|% -0,44
|
|KCHOL
|50,35
|815.542.395
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,20
|492.615.948
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,37
|453.199.446
|% 2,09
|
|ODAS
|8,15
|679.169.140
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,33
|661.484.659
|% 1,59
|
|AKBNK
|12,97
|956.824.068
|% 0,31
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5928
|% 0,15
|
|Euro
|18,0972
|18,1112
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,6620
|20,7656
|% 0,56
|
|Frank
|18,5444
|18,6561
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,11
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.748
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|0,44
|