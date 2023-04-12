***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2023 12:33
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mustafa Büyükabacı Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.06.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 1. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2. Abacılar Hayv. Ve Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti - Genel Müdür 3. Birler Gıda Tarım Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Genel Müdür 4. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Evet
TURGUT SİMİTCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Başyardımcısı Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi
MUHAMMED EMİN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi
RIZA TONYUKUK TOSUNLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komiteleri Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Projeleri Müdürü Bağımsız Üye Değil Gayrimenkul Yatırım Fonları Yatırım Komiteleri
MALEK KHODR TEMSAH Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.04.2022 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136738
BIST
14:345.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,20
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3419,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3421,1109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0837
|Açılış
|: 21,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:341.248,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.248,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BURVA
|33,66
|20.126.726
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,04
|59.676.330
|% -6,77
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|AVHOL
|16,19
|45.769.212
|% -4,76
|
|GESAN
|80,75
|1.065.314.451
|% -4,44
|
|YYAPI
|2,97
|110.926.263
|% -3,57
|
|THYAO
|135,20
|3.147.670.604
|% 1,65
|
|ASELS
|54,90
|1.725.523.559
|% 2,62
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|EREGL
|36,38
|1.511.804.811
|% 0,50
|
|SISE
|44,66
|1.250.942.856
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,55
|681.811.516
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,13
|878.606.334
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,27
|1.107.907.449
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.702.139
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3111
|19,3186
|% 0,18
|
|Euro
|21,1021
|21,1109
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8864
|24,0062
|% -0,08
|
|Frank
|21,3311
|21,4596
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1333
|5,1590
|% 0,09
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,00
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49ALMAD
Yüzde 4.53 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 149 adet işlem
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem