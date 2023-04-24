***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviMeriç ILGAZ Mali ve İdari İşler KoordinatörüHasan SEVENCAN Mali ve İdari İşler MüdürüMustafa ALKAN Gayrimenkul Değerleme Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140498BIST