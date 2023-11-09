***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2023 12:40
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Muhammed Emin ÖZER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 200536-300080
Umut ÇALIM Portföy Yönetim Müdürü Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 208229-304230
Sümeyye SEVENCAN Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 210600-309869
MERİÇ GÜRSOY Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 905279
MUSTAFA KEÇELİ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 206799-307064
Mehmet Noyan ALMACIOĞLU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 909884-909885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216235
BIST
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13:367.793
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -68,15
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3628,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1351
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5859
En Düşük
28,3872
13:3630,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0347
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:361.783,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.783,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:36
|REEDR
|24,42
|1.010.754.376
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.955
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,20
|4.402.880.697
|% 6,08
|
|THYAO
|226,30
|2.554.827.516
|% -1,01
|
|PETKM
|21,16
|1.853.051.376
|% 3,32
|
|BRSAN
|832,50
|1.639.695.779
|% 2,78
|
|ISCTR
|20,54
|1.448.190.543
|% -0,96
|
|EKGYO
|6,81
|659.303.176
|% -1,87
|
|PETKM
|21,16
|1.853.051.376
|% 3,32
|
|IHLAS
|1,19
|86.142.303
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,99
|1.204.284.359
|% -0,23
|
|ISCTR
|20,54
|1.448.190.543
|% -0,96
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4308
|28,5859
|% 0,47
|
|Euro
|30,5317
|30,5505
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,9018
|35,0769
|% 0,14
|
|Frank
|31,5098
|31,6996
|% 0,00
|
|Riyal
|7,5735
|7,6115
|% 0,16
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|867,29
|868,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,43
|1.036,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,93
|1.947,20
|% 0,66
|