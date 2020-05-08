***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.05.2020 18:39
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2020
Karar Sayısı
2020/26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak 31.03.2020 tarihi itibariyle hazırlanan şirketimize ait,
Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,
Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843795
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7863
|8,8304
|% 0,16
|
|Frank
|7,2810
|7,3249
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8817
|1,8911
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-1,70
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.564
|-4,50
|
|Tam
|2.580
|2.631
|-4,70
|
|Yarım
|1.259
|1.286
|-2,30
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,56
|0,04
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|B. Petrol
|29,92
|29,92
|0,46
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