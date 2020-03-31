***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.03.2020 17:23
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833596
BIST
17:3389.631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.571,38
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:336,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:337,2108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0510
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:33340,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,86
|Açılış
|: 340,45
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|6,82
|2.683.453
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|49.737.057
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.874.472
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.474.711
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,30
|9.097.591
|% -7,77
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,21
|689.923.833
|% 2,11
|
|THYAO
|9,02
|685.800.847
|% 3,44
|
|ECILC
|4,76
|639.835.156
|% 3,93
|
|ASELS
|23,56
|464.837.425
|% 1,38
|
|PGSUS
|34,20
|434.934.957
|% 9,97
|
|ECILC
|4,76
|639.835.156
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,05
|134.540.980
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,88
|223.488.439
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,22
|241.466.688
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.565.689
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1570
|8,1980
|% 0,17
|
|Frank
|6,7968
|6,8378
|% -0,50
|
|Riyal
|1,7420
|1,7507
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,35
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|0,00
|
Seans Raporu
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17:47DGKLB
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Endeks 89, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 8, 109.00 milyon TL de