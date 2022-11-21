***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.11.2022 19:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PVK-GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081494
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1563
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0427
18:051.039,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.039,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6212
|18,6255
|% 0,09
|
|Euro
|19,0570
|19,0707
|% -0,85
|
|Sterlin
|21,8871
|21,9968
|% -0,72
|
|Frank
|19,3354
|19,4519
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-12,51
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.961
|7.061
|-70,00
|
|Yarım
|3.386
|3.452
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de